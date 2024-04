Të skualifikuarit/ Mes lotësh, rikthehen në lojë dy banorë

Egla Ceno dhe Meriton Mjekiqi rikthehen në shtëpinë e “Big Brother VIP 3”, si dy më të votuarit nga publiku.

Ndërsa, Ilnisa Agolli lë përfundimisht shtëpinë.

Të shtunën e kaluar, Egla u skualifikua nga loja, pasi i hodhi alkool në fytyrë Meritonit. Ndërsa me një tjetër zarf të zi, Ilnisa dhe Meritoni u skualifikuan të martën e kaluar, për përndjekje ndaj Eglës. Por, me një risi që u aplikua për herë të parë këtë “Big Brother VIP 3”, të tre u izoluan në Dhomën e Bardhë dhe me televotim, publiku vendosi rikthimin e dy prej tyre.