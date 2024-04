“Po më provokove, do të vë emrin tari”/ Egla debaton me Julin

Rikthimi i Egla Cenos në shtëpi duket se ka rikthyer “fuqishëm” edhe debatet. Teksa ndodhej në oborr me banorët e tjerë, aktorja debaton me Julin ku i kërkon të mos e provokojë, pasi do të fillojë ta thërrasë në emrin “tari”, që sipas saj është shkurtimi i emrit, kryetar, pozicion të cilin, thotë ajo, Juli e ka dashur gjithmonë e madje ja ka kërkuar edhe opinionistes, Ori Nebijajt.

Juli tha se nëse do të fillojnë t’i drejtohen njëri-tjetrit me epitete as ai nuk do të kursehet, ndërsa shtoi se nuk ka dashur të jetë kryetar. Egla nga ana tjetër këmbëngul ndërsa ka ironizuar se do të jetë ajo e para që do t’i japë votën.

