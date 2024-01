‘Të shkul flokët dhe ekstejshënat’, Meri për Rozën: Të na ulë ne një copë zhargavinë si ajo

Debatet mes Merit dhe Roza Latit janë intensive, pasi ato debatojnë çdo moment me njëra-tjetrën. Në një bisedë me Eglën, Meri Shehu tregon se është kapur sërish me Rozën, këtë herë sepse i tha që mjekra e saj duket silikon. Sipas saj Roza i është kthyer duke i thënë se “do ia shkulte flokët dhe ekshtejshënat”.

Meri Shehu: I thashë ja kjo mjekra duket si silikon. Kaq dhe ika dhe më tha mua moj kë quan ti…? I thashë moj je në terezi ti? I thashë je mirë ti moj? Po unë të shkul flokët, të shkul ekstejshënat, e di t’i se çfarë të bëj unë? Ua thashë unë iku kjo! Kush është ajo? Të gjithë kemi lënë shtëpitë tona, njerëzit tanë, por jo të na ulë një copë zhargavinë.