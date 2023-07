“Sonte është nata e fundit”, Elton John mbyll karrierën 50-vjeçare!

Elton John përmbylli karrierën e tij 50 vjeçare në skenën botërore me afro 4600 performanca në mbarë botën. Në mbyllje të turneut të tij maratonë në Stokholm, Elton John dha mesazhin e lamtumirës.

“I gjithë shpirti im ka qenë të luaja për ju, dhe ju keni qenë absolutisht madhështorë,” i tha ai audiencës në Tele2 Arena të Suedisë.

Elton John i bëri një nderim grupit dhe ekipit të tij aktual, disa prej të cilëve kanë qenë në turne me të për shumë vite.

“Ata janë vërtet të pabesueshëm dhe ata janë më të mirët, po ju them, më të mirët,” tha ai.

Ai filloi shfaqjen e tij me Bennie and the Jets dhe vazhdoi të performonte shumë hite të tjera, duke përfshirë Philadelphia Freedom, Tiny Dancer, Rocket Man dhe Candle in the Wind.

Turneu i tij, Farewell Yellow Brick Road filloi në Amerikën e Veriut në vitin 2018, dhe kjo ishte nata e tij e dytë e performancës në Stokholm. Ai luajti për më shumë se gjashtë milionë fansa, dhe një nga pikat kryesore ishte pjesa e tij kryesore në Festivalin Glastonbury muajin e kaluar.

Është një nga turnetë me fitimin më të lartë ndonjëherë. Revista Billboard raporton se është e para që arrin shitjet e biletave prej 900 milionë Dollarë. Koncerti i fundit, i cili zgjati dy orë u mbyll me këngën “Don’t Let The Sun Go Down On Me” kushtuar bashkëpunëtorëve të tij dhe ekipit që e ka ndjekur Elton John në të gjitha koncertet. Kështu ai mbyll 50 vjet karrierë.