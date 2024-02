“Shyqyr mblodhe mbathjet që le xhiro”/ Rike debaton me Ilnisën: Tani u kujtove të bësh nikoqiren?

Ilnisa dhe Rike debatuan për punët e shtëpisë, teksa gatuan në kuzhinë këtë pasdite.

Ilnisa, duke treguar se kishte pastruar raftet e kuzhinës, kërkoi që edhe banorët e tjerë të përfshihen në punë, “pasi vetëm japin mend”. Menjëherë, replikoi Rikja. “Shyqyr u kujtove të mbledhësh mbathjet që le xhiro”, i tha modelja.

Ilnisa: Unë me Vesën, i kemi hedhur sot të gjitha

Heidi: Shumë mirë e keni bërë

Ilnisa: Këtu duhet të bëjnë edhe të tjerët ndonjë gjë, se nuk bëjnë asgjë, përveçse japin mend

Rike: Si puna jote, që shyqyr u kujtoje të mbledhësh mbathjet që le xhiro. Tani u kujtove të bësh nikoqiren

Ilnisa: Kush po flet… po ik Rike se nuk ta tregoj ty nikoqirllëkun

Rike: Po e kemi parë

Ilnisa: Me kë e pe, me atë pa xham apo me atë me xham

Rike: U ka ardhur guximi njerëzve për të folur përballë, se më parë flisnin nëpër korridore. E vlerësoj këtë gjë. Nuk ka me kë të kapet.