“Më shumë kimi ka pasur Ilnisa me Terrin se ti” banorët qeshin me fansat

Sonte në shtëpinë e “BBV3”, produksioni iu dha mundësi 3 të preferuarve të zgjidhnin dy banorë të cilin do të kishin mundësi të shihnin se si komentohen nga jashtë, së bashku me të gjithë banorët e tjerë. Komenti për Ledjonën ishte ai që la me gojë hapur banorët. Në të shkruhej:

Nëse ka një person që e kalon Gracianon për nga poshtërsia je ti Lediona. – komenti për Ledionën

Ledjona e habitur nga komenti, pyet se çfarë poshtërsie ka bërë ajo brenda dhe kjo ka sjellë shumë reagime mes banorëve. Komenti i radhës ishte për Heidin, i cili thotë:

Më shumë kimi ka pasur Ilnisa me Terrin sesa Romeo dhe Heidi – komenti për Heidin