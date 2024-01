Shtrohet në spital aktori i filmit “I vetëm në shtëpi”

Aktori i njohur i “Home Alone” Devin Ratray u dërgua së fundmi në spital. Një anëtar i familjes i tha TMZ se tani aktori është kthyer në shtëpi duke pushuar me urdhër të mjekut. Ata nuk dhanë detaje se çfarë e shkaktoi shtrimin në spital. Devin ndërkaq po hetohet nga autoritetet e New York-ut pas akuzave se ka përdhunuar një grua në vitin 2017. 45 vjeçari tashmë po përballet me akuza për dhunë në familje pasi e dashura e tij e atëhershme pretendoi se ai e goditi me grusht në Oklahoma dhjetorin e kaluar.

Ylli i “Home Alone” dyshohet se ka droguar Lisa Smith në apartamentin e tij në Manhattan. Ai do të paraqitet në gjykatë në lidhje me akuzat në tetor. Ishte lajmi i arrestimit të Ratray në Oklahoma që bëri që Smith të kontaktonte policinë për një denoncim që ajo kishte bërë në 2017, duke e akuzuar për përdhunim. Ratray është më i njohur për rolin e tij si vëllai i madh i Kevin McCallister Buzz në filmat “Home Alone” me Macaulay Culkin.

Ajo donte të dinte pse çështja e saj nuk ishte ndjekur. Prokurorët besuan se ajo donte të mbetej anonime dhe nuk donte të ngrinte akuza. Si rezultat, rasti u mbyll. Smith, e cila gjithashtu kontaktoi CNN, tha se ishte e shkatërruar që autoritetet nuk arritën të hetonin plotësisht pretendimin e saj që në fillim.

Ajo ofroi emaile që sugjeronin se çështja ishte mbyllur edhe pse kishte ndërmarrë hapa për të bashkëpunuar me hetimin, duke udhëtuar nga jashtë shtetit për t’u intervistuar nga hetuesit në Zyrën e Prokurorit të Qarkut Manhattan dhe më vonë duke siguruar një veshje që kishte veshur natën e dyshuar.