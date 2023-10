“O trans, na e shpife”, Egli Tako përplaset me ndjekësen: Plas në vend, qyqare

Pas ndarjes me Olsin dhe bujës së madhe, këngëtarja Egli Tako ka marrë vëmendje të madhe edhe me ndryshimin drastik në pamje.

Egli i është përkushtuar palestrës me kohë të plotë duke sjellë edhe rezultate të menjëhershme në pamjen e saj. Sot, me fotot me rroba banjo Egli ka njoftuar se do të nis shkollën për Personal Trainer.

Por menjëherë në Instagram janë shfaqur disa komente që e kanë shqetësuar Eglin.

“Plas moj plas. Bam bëj mu në vend”, i shkruan Egli. Komentuesit Aldo, Egli i referohet si vajzë duke ngritur dyshime se është adresë fallco.

“Ti s’di akoma të shkruash moj qyqare! Turp që të ktheva përgjigje.. Ik hap librat e fillores ti atë bëj, leje Trumpin e Amerikën se je vite dritë larg!”, vazhdon sërish debatin Egli, pas komenteve që shihni në fotot e mëposhtme./albeu.com/