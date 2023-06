Nuk pritej, Krist Dragoti bën veprimin e papritur ndaj ish-vjehrrit

Këngëtari i njohur, Sabiani, ishte të dielën i ftuar në “Portokalli” në Top Channel. Në “Instagram”-in e emisionit të humorit është publikuar një video nga ky moment, i cili ka marrë shumë pëlqime dhe komente.

Por e gjeni dot se kush e ka pëlqyer këtë postim? Ish-banori i “Big Brother VIP 2”, Kristi Dragot.

Këtë detaj e ka kapur Ronaldo Sharka, i cili ka bërë një postim në “Instastory”, ku bashkëngjitur me të shkruan:

“Kristi i jep like videos së ish-vjehrrit”, duke e shoqëruar me një emoji të një zemre të thyer.

Kujtojmë se Sabiani hyri sërish në shtëpinë më të famshme në Shqipëri vetëm për të bijën, Keisi, e cila nisi një romancë me Kristin.

Në fillim u duk sikur këngëtari do bënte diçka për t’i ndarë ata, por në fakt duke i parë gjërat nga afër ai i mbështeti. Por ishte Keisi, ajo që në një moment vendosi që t’i jepte fund lidhjes së nisi brenda BB VIP.

Kristi e mirëkuptoi dhe e pranoi vendimin e saj. Teksa e lanë që të njiheshin më shumë jashtë shtëpisë së BB VIP, në fakt as kjo nuk ndodhi.

Pas daljes nga BB VIP, Keisi u shpreh se nëse Kristi do i shkruante, ajo do i përgjigjej dhe mund të takoheshin. Por Aliaj ishte i prerë me vendimin e tij pas përfundimit të eksperiencës në këtë reality show, që çdo gjë kishte përfunduar mes tyre.