Nëna la 7 fëmijë dhe ndërtoi një familje tjetër, e bija pas 38 viteve: Për ne mbetesh ikonë

Në “Ka Një Mesazh Për Ty”, Luli ka shkuar që t’i largojë një peng së ëmës, Sadetes. Nga historia që tregoi në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, prindërit u divorcuan kur Luli ishte 8 vjeçe dhe Sadetja la në shtëpinë e burrit 7 fëmijët.

Sadetja krijoi një familje tjetër por shkonte çdo javë për të takuar fëmijët sepse kokën e mbante pas. Kur ish-burri po ndërronte jetë, ajo i qëndroi pranë, e falenderonte dhe ishte mirënjohëse ndaj tij që kishte rritur fëmijët e tyre.

Prej atëherë kanë kaluar 38 vite. Luli është bërë nënë e dy vajzave dhe jeton në Angli, por e di fare mirë sa rëndon ai largim te Sadetja. Pengu i nënës e ka sjellë deri në anën tjetër të ekranit për t’i thënë se ajo nuk e ka gjykuar kurrë, madje ka kuptuar arsyet e Sadetes.

Luli: Unë këtu jam për të të dhënë një mesazh të cilin unë mendoj se ti e ke mbajtur për shumë vite. Të pyeti pak më përpara Arditi çfarë meraku të ka ngelur dhe ti i the atë që normalisht ka sjellë edhe pasojën më mbrapa. I the që doje një komunikim me bashkëshortin, dashuri, të kaloje jetën. E kuptoj sepse atë nuk e kishe dhe aty të vajti menjëherë mendimi yt i parë.



Kur ti ke ikur, unë kam qenë e vogël dhe unë e kuptoj shumë mirë që ti e ke pasur merak këtë gjë që ike por kokën e le mbrapa sepse këto janë nënat, kështu janë nënat. Ma, unë dua të të them, jo unë, sepse kur unë vij këtu unë jam dhe përfaqësoj motrat edhe vëllezërit dhe flas në emër të tyre gjithashtu, dua të them që mos ta kesh merak që ke ikur dhe na ke lënë me babain që ti e di shumë mirë që ai u kujdes shumë mirë për ne.

Të qenit nënë më bën që të të kuptoj më mirë nga ana shpirtërore. Ti i ke plotësuar të gjitha ato që ne kishim nevojë, me dashurinë tënde të madhe ma, me fjalët e tua të ëmbla, me këshillat e tua, me edukatën që na ke dhënë dhe dua të të them që për ne, je, ke qenë dhe do të ngelesh ikonë në sytë tanë, ashtu siç ngelet babai për ne heroi jonë.

Ti ma, je një nga shembujt që unë do të thosha që duhet të të ndjekin se si duhet të ketë një komunikim të mirë edhe kur një çift divorcohet. Ma, unë asnjëherë nuk të kam ndierë larg, ti ke qenë gjithmonë me mua siç ka qenë edhe Zoti me mua sepse ti gjithmonë na thoshe që nëse ndiheni vetëm, thjesht bëni një lutje dhe do ta gjeni mënyrën sepse është një Zot lart që kujdeset për ju si prind.

Ma, kur njerëzit më komplimentojnë për vajzën, për femrën që jam, për gruan, për nënën që jam, unë menjëherë në mendje të vë ty dhe them faleminderit ma për ato që na ke dhënë, për gjithçka na ke mësuar.

Ky ishte mesazhi im për ty ma sepse e ndiej që ti brenda teje e ke dhe unë dua të ta nxjerr, thjesht dua të ta nxjerr atë merak. Dua të shikoj sytë e tu që të ndriçojnë gjithmonë por pa patur atë pikën në qendrën e syve apo në shpirtin tënd. Të dua kaq shumë, të duam kaq shumë dhe mezi pres që të të takoj.

Sadete: Mamaja juaj vdekjen e priste, por që të vinte në studion “E Diela Shqiptare’, ju paçi fat, jetë, shëndet. Më rinove, më shërove dhe unë jam prind, jam nënë si gjithë nënat dhe nëna e ka për detyrë. Gjatë jetës se si i ndodh nënës, fjala që the “ike por e le kokën mbrapa”. Unë vërtet ika, mora këmbët, shpirtin e zemrën i kisha aty. Vinte java, mamaja do shkonte te fëmijët.

Ju kërkonte shpirti, gjaku i zemrës që keni pirë në barkun e nënës dhe u rritët e sa munda, ju edukova si nënë, si përgjegjësi familjare, prindërore. Hallall jua bën mamaja në këtë jetë e në atë, të më rroni sa malet!