“Ndizet” debati në shtëpi, Heidi: Njëri është i zemrës, tjetri mik i mirë

“Nuk është se e kam ndjerë veten mes dy zjarreve. Doja të kuptoja çfarë po ndodh mes dy djemve. Unë mendoj se të dy kanë pozicionet e tyre këtu brenda. Romeon nuk e ka lënduar qëndrimi im. Debatet që kemi patur ne kanë patur fokus tjetër. Unë deri tani arrij t’i ndaj gjërat. Njëri është i zemrës, tjetri mik i mirë. Unë me Julin kemi bërë humor bashkë, Nuk është se kemi folur aq shumë. Kuptohemi me sy, më pëlqen humori. Kam simpati për Julin. Unë ulem përballë Romeos sepse dua ta shoh në sy, ne kuptohemi me sy, prandaj nuk ulemi pranë njëri-tjetrit. ”- tha Heidi.

“Heidi më ka thënë gjithmonë pse nuk pozicionohesh. Ajo nuk po merr pozicionim për vete. Në rast se ke ndjenja, duhet të vendosësh partnerin tënd të parin. Ajo nuk duhet të ketë dyshime fare”- tha Rike.

“Kur nuk po e kërkoj unë pozicionimin pse ju bezdis juve të tjerëve?” -Romeo.

“A e bën çdo gjë me ndjenja ti, këtu pse nuk po eecin ndjenjat?”- Rike.

“Kur nuk ndikoj unë, kur mnuk flas unë për vetën, asnjë nga këta nuk ka të drejtë të flasë. Atë mbrëmje unë nuk e kam parë fare. Juli ka thënë ‘Heidi pa nga mua’. Juli ishte brenda në pyetje, edhe unë dhe ai.”- tha Romeo.