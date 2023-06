“Mund të kisha qenë në nëndetëse”, personazhi i famshëm thotë se refuzoi t’i bashkohej udhëtimit në rrënojat e Titanikut

Ylli i YouTube, MrBeast tha të dielën se ai ishte ftuar të bashkohej në një udhëtim me nëndetësen në rrënojat e Titanikut, por nuk pranoi.

“Më ftuan në fillim të këtij muaji për të hipur në nëndetëse titanik, thashë jo. Disi e frikshme që mund të kisha qenë në të,” shkroi MrBeast të dielën në mëngjes.

Megjithëse ai nuk specifikoi nëse ftesa ishte për udhëtimin fatal të Titanit që përfundoi në një shpërthim katastrofik , MrBeast, emri i vërtetë i të cilit është Jimmy Donaldson, ndau një pjesë të tekstit nga dikush që i kërkonte të bashkohej në një eksplorim.

“Gjithashtu, unë do të shkoj në Titanik me një nëndetëse në fund të këtij muaji,” shkroi individi. “Ekipi do të ishte i kënaqur që t’ju kishte pranë.”\

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA

— MrBeast (@MrBeast) June 25, 2023