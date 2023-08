Meghan Markle aspiron të bëhet një mega yll i rrjeteve sociale

Meghan Markle është e vendosur të rimarrë kontrollin e jetës dhe pasioneve të saj pasi ka lënë pas kufizimet e kurorës britanike. Sipas burimeve të shtypit ndërkombëtar, Meghan Markle ka punuar për krijimin e një profili të ri në Instagram që synon të formojë një komunitet ndjekësish të angazhuar për ta shoqëruar në të gjitha projektet e saj. Profili në fjalë mban emrin @meghan dhe ndonëse tashmë ka një bazë ndjekësish, ende nuk është aktivizuar.

Në vend që të riaktivizojë profilin e saj të vjetër, Meghan Markle ka zgjedhur të krijojë llogarinë e saj personale ku do të ndajë detajet më domethënëse të jetës së saj dhe projektet e punës që ka në mendje. Kjo do të thotë se, përveç llogarisë së ndarë me Harry-n, Meghan do të menaxhojë platformën e saj në internet me synimin për të ndjekur sipërmarrje ambicioze biznesi.

Strategjia e Meghan Markle fokusohet në fitimin e parave të emrit të saj pavarësisht nga kurora britanike.

Duke ndjekur hapat e të famshëmve të tjerë me ndikim, Dukesha e Sussex planifikon të bëhet një ndikuese e shquar e mediave sociale, duke përdorur apelin e saj për partneritet me markat prestigjioze.

Meghan Markle ka punuar pa u lodhur për të përgatitur profilin e saj në Instagram dhe për të përcaktuar stilin që do të ketë llogaria e saj e re.

Ekspertët sugjerojnë se Dukesha është në një fazë të re të jetës së saj. Përveç rikthimit të saj në aktrim dhe paraqitjeve të shpeshta publike përkrah Princit Harry, Meghan aspiron të bëhet një mega yll i rrjeteve sociale.