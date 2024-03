“Luna ka rritur bishë, jo ngordhalaqe”/ Kë thumboi këtë herë Sara?

Me daljen nga shtëpia e “Big Brother Vip”, Sara Gjordeni ka arritur të marrë vëmendjen e publikut dhe mediave me deklaratat e forta si për lidhjen e saj me Bardhin, përplasjen me menaxherin e tij e së fundmi një histori nga e kaluara, braktisjen nga i ati dhe dhunën ndaj nënës së saj.

Mirëpo në një postim të bërë së fundmi, Sara pretendon se mediat kanë abuzuar duke u shprehur se kanë shtrembëruar të vërtetën e asaj që ajo ka thënë. Ndonëse ka qenë ajo që është ka treguar hapur për familjen e saj, Sara justifikohet se ka nënshkruar kontrata për të marrë pjesë në studio televizive dhe në një farë mënyrë “është detyruar” të rrëfehet.

Dimë të themi se një deklaratë të tillë mund ta kishin bërë edhe ish-banorët e tjerë të cilët gjithashtu kanë frekuentuar studiot televizive, megjithatë mesa kemi raportuar ka qenë zgjedhja e tyre të rrëfejnë ose jo histori personale.

Postimi më poshtë i Sarës: