Luiz Ejlli rikthehet në Big Brother VIP Albania! Ja data kur do të futet sërish

Moderatori i Big Brother VIP Albania 3, Ledion Liço, ka konfirmuar pjesëmarrjen e Luiz Ejllit në spektaklin e së shtunës me 16 Mars.

Në përfundim të puntatës së kaluar, ai bëri të ditur për prezencën e fituesit të edicionit të dytë. Liço tha se kohët e fundit është përfolur shumë për këtë gjë, por që do të ndajë mendimet dhe opinionet e tij për situatat në shtëpi.

“Është përfolur më së shumti këtë kohë, a do të hyjë, çfarë do të bëjë. E kam fjalën për fituesin e edicionin të kaluar të Big Brother VIP. Luiz Ejlli do të jetë i ftuar të shtunën, ku do të na shoqërojë gjatë gjithë mbrëmjes”, tha prezantuesi.

Në nominim për këtë javë janë Françeska Murati, Ilnisa Agolli, Roza Lati dhe Sara Karaj. Votimi për publikun është për banoren që duan të shpëtojnë.

Në ndërkohë, si liderë të shtëpisë u zgjodhën: Romeo Veshaj dhe Julian Deda.