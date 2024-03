Luiz Ejlli rikthehet sonte në shtëpinë e Big Brother VIP Albania

Fituesi i edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania, Luiz Ejlli do të rikthehet sot në Prime-in e spektaklit dhe një gjë e tillë është konfirmuar edhe nga moderatori, Ledion Liço.

Pak detaje janë dhënë për rikthimin e Luiz Ejllit në BBVA, por pjesëmarrja e tij të shtunën do të shënojë padyshim një kthesë të shikueshmërisë, duke marrë parasysh ndikimin që kishte pasur vetë ky personazh në edicionin e kaluar.

Moderatori i BBVA-, Liço deklaroi në puntatën e kaluar se këngëtari do të ndajë mendimet dhe opinionet e tij për situatat në shtëpi.

“Është përfolur më së shumti këtë kohë, a do të hyjë, çfarë do të bëjë. E kam fjalën për fituesin e edicionin të kaluar të Big Brother VIP. Luiz Ejlli do të jetë i ftuar të shtunën, ku do të na shoqërojë gjatë gjithë mbrëmjes”, tha prezantuesi.

Në nominim për këtë javë janë Françeska Murati, Ilnisa Agolli, Roza Lati dhe Sara Karaj.

Votimi i publikut për këtë javë është për banoren që duan të shpëtojnë për të vazhduar rrugëtimin tutje në këtë format