Luiz Ejlli merr premtim e veçantë nga vëllai i Kiarës

Marrëdhënia mes Luiz Ejllit dhe Kiara Titos ka qenë në fokus të mediave dhe publikut prej kohësh, por jo më pak ajo e Luizit me kunatin e vogël, Rayan.

Pasi doli nga shtëpia e “BBV” njerëzit ishin kuriozë të dinin sesi do ishte marrëdhënia e tyre, duke qenë se kanë një diferencë të madhe në moshë. Mirëpo duket se Rayan ka shumë dashuri për Luizin, e madje i ka premtuar se do t’i qëndrojë gjithmonë pranë.

“Unë do jem me ty gjithmonë më tha”- shkruan Luizi krah fotos me Rayan e cila është realizuar në Tiranë.

Kujtojmë se ky premtim vjen pas debatit publik në rrjetet sociale mes Luizit dhe Dea Mishel, pas ofendimet që iu bë kësaj të fundit në koncert.