Kush i theu rregullat? Zarf i zi në shtëpinë e BBV, banorët të tensionuar

Një zarf i zi ka shkuar për banorët e shtëpisë më të komentuar, ‘Big Brother VIP Albania’

Antoneta ka qenë ajo që ka dërguar zarfin e zi duke frikësuar banorët.

Lajmi për këtë penalitet nuk u prit aspak mirë mirëpo kishte edhe nga ato banorë, që aluduan.

Një prej tyre ishte Olta. Aktorja e njohur, e cila është bërë pjesë e shtëpisë që nga dita e parë, mendon se zarfi ka lidhje me të dhe Qetsorin. Sipas banores, do ketë penalitet për faktin se ata kanë folur me njëri-tjetrin në lidhje me nominimet.

Nuk dihet ende se cili nga banorët do marrë penalitet, mirëpo nëse ka të bëjë me Oltën, kujtojmë se për të është paralajmërimi i fundit, ç’ka mund të sjellë përjashtimin nga shtëpia.

Kiara: Qyqa!

Luizi: Është i mbyllur, hapet në Prime.

Olta: Ndoshta është për mua dhe Qetsorin

Luizi: Pse? Për nominime?

Qetsori: Edhe ndoshta.

Luizi: Për nominime të kaluara? Se kjo nuk është problem.

Olta: Jam e bindur që është për nominime, se për to kemi bërë namin.