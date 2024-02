“Kur të dalim jashtë, a do të t’i rreshtoj njerëzit e mi?”- Plas debati i ashpër mes Julit dhe Rozës: Po më kërcënon?!

Jul Deda dhe Roza Lati, mbrëmjen e sotme janë përfshirë në një debat të ashpër dhe me tone kërcënuese, në shtëpinë e Big Brother Vip.

Juli e ka cilësuar Rozën njeri të vetmuar, gjë që nuk i ka pëlyqe kësaj të fundit, e cila i ka thënë se kur të dalin jashtë do ia tregojë njerëzit e saj.

Juli e ka marrë si kërcënim, por Roza e ka mohuar një gjë të tillë, ndërsa debati ka agravuar dhe me tone fyese.

Pjesë nga diskutimi:

Juli: Ik teshi! Po ik o se na çmende, na luajte mend! Na je bërë si drejtoreshë, ik dil përjashta nga shtëpia, shko jeto në shtëpinë tënde!

Roza: Pse s’i merr përsipër gjërat

Juli: Na luajte nga mendtë. Ne jemi duke luajtur. Na është dhënë të gjithëve nga një lojë. Erdhe këtu për të na bërë moral. Ik o Roz.

Roza: Për veten time do bëj unë, për ty s’do bëj

Juli: Mirë unë do vij çdo natë dhe do të them je njeriu më i vetmuar në planet, Ti pastaj çohu dhe bëj këtë moralin prapë

Roza: Mirë, kur të dalim jashtë a do të t’i rreshtoj njerëzit e mi? Do të ta bëjnë të qartë?

Juli: Po më kërcënon mua

Roza: Jo, jo! Jo të të vijnë me armë, të të japin dorën

Juli: Mi rreshto! Të tregoj unë ty dhe njerëzve të tu! Më tregon mua njerëzit! Ik o Roz, mos u viktimizo kot këtu

Roza: Ca lidhje ka vetmia këtu

Juli: O njeri i vetmuar, vazhdo

Roza: Boll me këtë fjali o Juli se do të kap keq, do të të ofendoj dhe do të të mbushen sytë me lot

Juli: S’mi mbush dot sytë me lot ti mua o Roz, ik të lutem

Roza: Absolutisht nuk iki, nuk më do qejfi. Këtë batutën fshije se nuk kam ardhur këtu për të treguar ty sesa njerëz kam

Juli: Çdo natë do ta kesh

Roza: Do të të tregoj njerëzit e mi

Juli: Mi trego se ua tregoj unë dhe njerëzve të tu

Roza: Ti? Po ku ke b*th ti? Humoristi

Juli: Ik o Roz, kaq bëj. Ik laj gojën se na filloi duke ardhur era këtu