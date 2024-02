“Humor i pavend”, Arta i ngre zërin Julit: Ngele duke kometuar buzët e mija dhe gjoksin e Rikes

Arta dhe Juli janë përfshirë në një debat të fortë gjatë ditëve të fundit, i cili ka vazhduar edhe në spektaklin e sotëm.

Arta ka deklaruar sot se Juli i dha këshilla që ajo nuk ia kërkoi, me tendencë për ta nxjerrë keq para publikut, teksa e akuzoi se bën humor të pavend, duke kometuar buzët e saj, apo gjoksin e rikes. Nga ana tjetër, Juli u shpreh se ai e ka ngacmuar si banore në lojë me qëllim Artën.

Arta: Unë ndaj Julit kam pasur konsideratë, por nuk është se nuk e kam vëzhguar dhe e di se si sillet me mua dhe banorët e tjerë. Në atë moment nuk i kam këkruar këshilla. E kam dëgjuar që ka folur për mua me Ledjonën. E mora të pinim kafe dhe e pyeta se çfarë ishte. Ia nisi të fliste me ato të tijat, gjithmonë më krahason mua me Vesën dhe në një nga momentet aty, më tha që ‘Po të kishe shok Romeon dhe Lisin, edhe ata do të të thonë zgjodhu’. Por ky nuk pozicionohet për vete sepse kur ishte debati Ilnisa-Gazi, nuk mbajti anë. Mua më thanë je pjesë e grupit, por këtu nuk ka grupe. Çdo kush ka mendimin e vet për persona të ndryshëm. Këta të gjitha kanë qëllimet e tyre, që duan t’i shtijnë njerëzit në grupe. Graciano më ka thënë që je grup me Romeon. Unë e kam thënë që nuk nuk ka folur si këta 100 fjalë në sekondë. Nuk kam dashur të komentoj humorin e pavend të Julit, si psh ngeli duke folur për buzët e mija, apo cicat e Rikes. Ti nuk e ke pirë asnjë kafe me mua dhe nuk e di se çfarë flas unë, por më ke thënë gënjeshtare. Deri ditën e sotme, nuk më ka thënë njeri gënjeshtare, sepse edhe po të doja të shpikja diçka për lojë, mua nuk më shkon mendja ta bëj.

Julian: Unë jam shprehur disa herë për këto dy vajza. Kam folur fjalët më të mira, por Arta nuk i thotë sot. Unë atë ditë e pashë Artën që po vinte teksa flisja me Ledjonën. Unë i hodha fjalët kastile dhe nuk ka rregull që e ndalon të ngacmosh njeri aty. Kjo erdhi vetë dhe më tha çfarë ishte, nuk e thirra unë hajde këtu.

Arta: Unë erdha vetë me dëshirë, por unë nuk kisha nevojë për këshillat e tua. Unë kërkova sqarim për fjalët e tua. Pse po flisje për mua. Unë nuk shpif Jul Deda, nuk shpif.