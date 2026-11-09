Ish-banorja e BBVA 5 së shpejti në televizion? Brikena Selmani hedh dyshime me videon e fundit

Ish-banorja e “Big Brother VIP Albania 5”, Brikena Selmani, ka ngjallur kureshtjen e ndjekësve me një postim të fundit në rrjetet sociale, ku lë të kuptohet se shumë shpejt do të vijë me një projekt të ri.
Përmes një videoje të publikuar në Instagram, Selmani ka zgjedhur të shoqërojë postimin me fjalët: “Së shpejti do të jem në krye të të gjitha fjalëve”.
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Ish-banorja nuk ka zbuluar ende se për çfarë bëhet fjalë, duke lënë të hapur dyshimet nëse bëhet fjalë për një format televiziv apo për një angazhim të ri në botën e medias.
Kujtojmë se herën e fundit në ekran, Brikenën e pamë krah Mateos dhe Ed Manushit, në drejtimin e emisionit sportiv “Top Arena”.