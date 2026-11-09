Shasivari pas takimit me Rokas: Reformat në drejtësi janë pasqyruar në vlerësimet e Komisionit Evropian

Shasivari pas takimit me Rokas: Reformat në drejtësi janë pasqyruar në vlerësimet e Komisionit Evropian

Ministri i Drejtësisë, Jeton Shasivari, u takua sot me ambasadorin e Bashkimit Evropian, Michalis Rokas. Sipas ministrit, biseda u përqendrua te ecuria e reformave në drejtësi dhe përparësitë në procesin e integrimit evropian.

Në këtë takim, Rokas i paraqiti Shasivarit Raportin e Progresit të Komisionit Evropian për vitin 2026, duke u ndalur veçanërisht te vlerësimet dhe rekomandimet për drejtësinë.

Të lidhura

None found

Shasivari tha se puna dhe përpjekjet për zbatimin e reformave kanë sjellë rezultate. Sipas tij, kjo vërehet edhe te vlerësimet e Komisionit Evropian, të cilat janë përmirësuar në krahasim me raportin e vitit të kaluar.

Ai i cilësoi vlerësimet pozitive si dëshmi të punës së kryer deri tani, por edhe si nxitje e përgjegjësi shtesë për të vijuar me të njëjtin përkushtim. Ministri theksoi forcimin e sundimit të ligjit, sigurimin e pavarësisë së gjyqësorit dhe ngritjen e institucioneve më efikase e më të përgjegjshme.

Shasivari shkroi se kishte shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të Bashkimit Evropian dhe kishte rikonfirmuar angazhimin për të përmbushur rekomandimet e Komisionit Evropian dhe detyrimet që rrjedhin nga Agjenda Reformuese. Ai tha se do të vijojnë reformat konkrete dhe puna për rezultate të qëndrueshme, me synimin për një drejtësi më efikase, institucione më të forta dhe një të ardhme evropiane për qytetarët.


Shtuar 9.11.2026 20:09

Tags: ,
Shumica qeverisëse rrëzoi propozimin për shujtë studentore prej 200 denarësh

Shumica qeverisëse rrëzoi propozimin për shujtë studentore prej 200 denarësh
VLEN: Koalicioni qeveritar mbetet i qëndrueshëm, do të punojmë për realizimin e zotimeve

VLEN: Koalicioni qeveritar mbetet i qëndrueshëm, do të punojmë për realizimin e zotimeve
Mendi Qyra: Në vitin e parë shlyem 2.5 milionë euro borxhe dhe çuam përpara projektet

Mendi Qyra: Në vitin e parë shlyem 2.5 milionë euro borxhe dhe çuam përpara projektet
Siljanovska-Davkova në Paris: Evropa nuk është e plotë pa një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm

Siljanovska-Davkova në Paris: Evropa nuk është e plotë pa një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm
Tetë shoferë ndalohen për drejtim të pakujdesshëm, gjashtë prej tyre pa provim të vozitjes

Tetë shoferë ndalohen për drejtim të pakujdesshëm, gjashtë prej tyre pa provim të vozitjes
Krenar Lloga kritikon propozimin për provimin e jurisprudencës: Nuk është për t’u krenuar

Krenar Lloga kritikon propozimin për provimin e jurisprudencës: Nuk është për t’u krenuar
Spitali modular i Kumanovës do të përdoret për mjekësi fizike dhe rehabilitim

Spitali modular i Kumanovës do të përdoret për mjekësi fizike dhe rehabilitim
Safe City” shtrihet edhe në Bllacë; nga gjobat priten rreth 10 milionë euro në vit

Safe City” shtrihet edhe në Bllacë; nga gjobat priten rreth 10 milionë euro në vit
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet