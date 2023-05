“I the Kiarës p*tanë”, Luizi përballet me Amosin: Mos shit moral, ti i ke tallur të gjithë

Edhe pas daljes nga shtëpia e famshme, duket se banorët kanë të njëjtat qëndrime krah njëri-tjeri, për mos të thënë se janë dyfishuar inatet dhe debatet.

Në Post Big Brother kanë nisur sërish përplasjet dhe mes Amosit dhe Luizit. Ky i fundit ka kujtuar momentin që Amos ka quajtur Kiarën putanë, një fragment që u diskutua ndjeshëm edhe jashtë.

Amos: Të shesësh moral kur nuk ke rënë njeri pa ofenduar, pa tall brenda asaj shtëpie. Unë i kam kërkuar falje familjarëve të Kiarës. Ti me logjik të pastër dhe të ftohtë je tallur me të gjithë. E vetja gjë që unë nuk pëlqej është që banorët kanë parë popullaritetin tënd dhe kanë bërë lojëhn hë se e kemi xhan. Mos shit moral

Luiz: Unë nuk kam ardh me i thënë femrave putana, me djeg njerëz dhe me u puth nëpër dushe.