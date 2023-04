I frikësuar? Luizi harron miqësinë, ultimatum Kiarës për ta nxjerrë Efin: Mos e shpëto! (VIDEO)

Nga sot e tutje, Luizi nuk do ketë më aleancë apo miqësi me Efin, por do e shohë atë si kundërshtare, ashtu siç shikon banorët e tjerë.

Duke biseduar me Kiarën, Deamishel dhe Nitën, Luizi u shpreh se i ka studiuar lëvizjet e Efit që ditën e parë që ajo ka hyrë në shtëpi dhe është bindur që ajo nuk është e sinqertë siç hiqet.

Ai u shpreh se në rast se do ketë në dorë Zinxhirin e Shpëtimit, ai nuk do e shpëtoi Efin. Luizi madje, i kërkoi Kiarës që të mos e shpëtojë Efin, por Elvisin, Keisin, Jorin apo dikë tjetër.

Ky i fundit tha se ka një publik që gjykon dhe e sheh se si është bërë situata brenda. Ai madje tha, se ia kërkoi asaj ta ndërpriste debatin me Efin, sepse ajo u ngarkua shumë emocionalisht dhe u bë gati të dilte nga shtëpia.

Luizi shtoi se me të nuk tallet dot askush dhe se në këtë lojë sheh interesat e veta.