‘I dashuruar me një 23-vjeçare”, Robert Berisha konfirmon se është në një lidhje

Robert Berisha konfirmon se është në një lidhje të re. I ftuar në “Pardon My French” këngëtari ka zbuluar më shumë për karrierën e tij por ka folur edhe për jetën e tij private.

Gjatë bisedës me Jonida Aliçkollin dhe Lei Krajën në lidhje me lajmet që qarkullojnë në mediat online sa të vërteta dhe të pavërteta janë për të, vetë Robert Berisha tregoi për Top Albania Radio se çfarë nuk pëlqen dhe konfirmoi se është në një lidhje.

Robert: Nuk më pëlqejnë fotot nga paparacët në Kosovë. Mund të jem me vajzën e tezes, me një familjar ose me një shoqe edhe kanë dalë shumë foto. Nuk domethënë që i kam të dashura. Ato janë lajmet të këqija. Unë kam vendosur që sapo të lidhem me dikë ta postoj vetë nuk ka nevojë portalet. Nuk kam asgjë për të fshehur. Ne Ujorët nuk kemi qejf të qëndrojmë vetëm.

Jonida: Për momentin ti nuk je vetëm?

Robert: Nuk jam vetëm,

Më pas ai shtoi se:

Jam shumë njeri i dashur dhe jap më shumë dashuri seç duhet nuk e kam problem nëse nuk ma kthejnë. Jam i lidhur me një vajzë 23-vjeçare. Nuk mendoj si Leonardo DiCaprio por ashtu e kisha fatin.