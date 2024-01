Këngëtarja e njohur, Greta Koçi është bërë nënë për herë të parë.

Lajmin e ëmbël e ka zbuluar ajo vetë nëpërmjet një postimi në rrjetin social “Instagram”.

Artistja është bekuar me një djalë.

“Sot u bekova me nje djalë. Asnje sukses dhe arritje ne jeten time nuk u krahasoka me kete moment. Eshte dita me e bukur e jetes sime! Faleminderit Zotit dhe te gjithe ekipit mjekesor ne Amsterdam”, ka shkruar ajo.