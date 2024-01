Georgina Rodriguez mahnit me një fustan të bardhë, teksa shoqëron Cristiano Ronaldon për “Globe Soccer Awards”

Ajo është e njohur për ansamblet e saj në modë dhe veshjet magjepsëse të me stil.

Dhe Georgina Rodriguez u sigurua që të gjithë sytë të ishin tek ajo, teksa mahniti me një fustan të bardhë dantelle për çmimet “Globe Soccer Awards” në Dubai të premten.

29-vjeçarja shoqëroi partnerin e saj prej kohësh, Cristiano Ronaldon në ngjarje, ndërsa dyshja u përplasën me njëri-tjetrin, teksa zinin vendet e tyre, shkruan

Modelja spanjolle shfaqi dekoltenë e saj të bollshme në fustanin mahnitës që shfaqte një panel të prerë mbi gjoksin e saj.

Georgina u sigurua gjithashtu të vinte në pah këmbët e gjata, teksa shfaqte fizikun e saj të hollë në fustanin e bardhë, i cili ishte stolisur me qëndisjet e ndërlikuara me lule.

Ajo e kompletoi dukjen e saj me disa taka të larta me platformë të bardhë dhe një çantë dore me model krokodili.

Dyshja morën pjesë në një nga festimet kryesore në botë të përsosmërisë së futbollit ndërkombëtar, ndërsa edicioni i 14-të i çmimeve dhe “Konferenca e njohur Ndërkombëtare e Sporteve” në Dubai pret një sërë yjesh të futbollit nga e kaluara dhe e tashmja.

Cristiano, 38 vjeç, është ndër emrat më të mëdhenj të nominuar në listën e gjatë me 30 lojtarë për “Lojtarin më të Mirë” mashkull, pasi ai konkurron së bashku me të nominuarit, përfshirë Lionel Messin e Inter Miami.

