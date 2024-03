Fillon “Ferma Vip”, Bes Kallaku shpjegon rolin që do të ketë: Unë do jem ai që do i fus të gjithë të punojnë

Aktori i njohur, Bes Kallaku ka shpjeguar misionin e tij në “Ferma Vip”. Me nota humori, ai theksoi se do të jetë më i urryeri nga fermerët, pasi do t’i organizojë ato në punët e përditshme të fermës.

“Unë do jem ai që do i zgjoj, unë do jem ai që do i torturoj, unë do jem ai që do i fus të punojnë, unë do jem ai që do i fus me kosit, që do i mësoj si të mjelin lopën, sepse këto janë eksperienca që unë i kam kaluar në jetë”, shpjegoi ai.

Fshati, siç ai thekson, është habitati i tij, ndaj në këtë format e gjen veten më mirë se kudo.

“Unë jam në habitatin tim duke qenë se deri në moshën 20-vjeçare kam jetuar me gjyshërit e mi në fshat, në Bubq, atëherë unë jam në habitatin tim. Personi që dua të falenderoj në çmendurinë e saj është Olta Dulaku sepse një person i çmendur si ajo mund të krijonte një Bubq në periferi të Tiranës. Dua të falenderoj Oltën sepse pati një sfidë jashtëzakonisht shumë të madhe pati sfidën për të gjetur kryekatunarin më të famshëm në Shqipëri që jam unë”, theksoi ai.

Çizmet, sipas Besit, janë ogur i mbarë i karrierës, të cilat do e shoqërojnë edhe në këtë format.

“Oguri i mirë i të gjithë karrierës time artistike në daljen time televizive kanë qenë çizmet dhe unë e nis rrugëtimin tim në Vizion Plus e “Ferma Vip”, po prapë me çizme”, tha ai.

Megjithatë, sfidat e këtij formati do të përcaktohen nga agai