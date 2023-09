Fero po planifikon të ketë dy gra?

Fero ka deklaruar largimin nga muzika dhe përkushtimin në fe e që prej asaj dite postimet e tij në rrjete sociale kanë lidhje vetëm me fenë. Me çdo ditë që kalon, ish-reperi shfaqet çdo herë e më i përkushtuar duke ndarë citate të librave të fesë islame. Mirëpo me postimin e fundit i ka habitur ndjekësit,

Fero ka publikuar një fotografi të një shprehje nga dijetari i ndjerë musliman me origjinë shqiptare, Shaykh Al Albani që thotë:

“Nuk është e lejuar për një grua që t’ia ndalojë burrit të saj marrjen e një gruaje të dytë”.

Kjo ka ngjallur dyshime nëse Fero po e mendon një gjë të tillë, pas pajtimit me Arbenitën.