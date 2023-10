E krahasoi me dhelprën, Ilir Shaqiri i kthehet Albi Nakos: Kush jam unë, kush është ai

Një debat i ri duket se ka nisur mes dy personazhëve të medsias rozë. Po flasim për balerinët, Ilir Shaqiri dhe Albi Nako.

Ky i fundit bëri disa komente një javë më parë për Ilir Shaqirin si kryetar jurie i DëTS. Madje në përplasjen me Token, Albi Nako e krahasoi Ilir Shaqirin me dhelprën.

Kjo nuk i ka pëlqyer aspak Ilirit i cili në një intervistë për DëTS Fan Club është shprehur:

“Unë atë që them, kritikë ose vlerësim atë pikë jap. I them Albit që duhet të ulet dhe të rishikoj momentet si profesionist. Dhe ta analizoj me ftohtësi. Të gjeneralizosh është kollaj, të specifikosh është vështirë. Krahasimi me dhelprën e kam si shiu mbi mushama, nuk më bëjën përshtypje. Ai e di shumë mirë kush jam unë, kush është ai”, përfundoi Ilir Shaqiri.

Pas kësaj deklarate Albi Nako tha se e respekton shumë dhe është profesionist. Madje ai i dha notën 10 si juri.

“Unë me ilirin kam një të shkuar të hershme që në Itali. Kemi shumë situata të mira bashkë. Por kemi një shkëputje në vite. Në botën e artit çudtiërisht me ka ndodhë të kem patur shumë miq dhe koleg. Kemi patur një marrëdhënie të shëndetshme, por koha vërtetoi të kundërtën. Nuk e di pse njërzit pasi pozicionohen në punë, automatikisht kthejnë baterit kundër njëri tjetrit. Për mua është një luftë e ftohtë, por e panevojshme. Nuk kemi pse ta personalizojmë këtë situtë. Me Ilirin nuk kam asgjë përonale dhe e vlerësoj dhe e respektoj shumë”, replikon Albi Nako.