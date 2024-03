Sara aleancë me Silvin për liderin e shtëpisë: Do të jap katër vota (VIDEO)

Sara dhe Silvi, kanë bërë së bashku një marrëveshje për ta shpallur Silvin lider të shtëpisë. Ajo i ka premtuar Silvit kater vota, në këmbim të disa avantazheve në favor të saj.

Sara i ka treguar planin e saj në dhomën e gjumit Ilnisës, Bardhit dhe Meritonit, për t’u lënë atyre pjesën më të lehtë për të pastruar.

Sara i rrëfen Ilnisës:

Sara: “Më beson, madje ka thënë dua të jem me ty. Un i thashë do na lësh të katërve jashtë do të jap katër vota”.

Pjesë nga biseda me Silvin:

Silvi: “Do i japin katër vota? Do mi thuash dhe kush janë”?

Sara: “Kapitene grupi dhe do më mbash me hatër”.

Silvi: “Kapitene është pak problem. Okej s’kam ndonjë gjë për hatër, por një punë do e bësh”.

Sara: “Mua Bardhin dhe Meritonin do na lësh jashtë, te bari”.

Silvi: “Pjesën e pishinës jashtë, po jo enët se ato i ka më mirë Julia, se ajo i lan”.

Sara: “Të gjitha gjërat jashtë t’i bëjmë ne, edhe te lojërat do më zgjedhësh patjetër kapitene të grupit tjetër nëse kemi lojëra”.