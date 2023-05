Është për tu habitur, ama pas daljes nga BBV duket se miqtë më të mirë kanë mbetur Kristi dhe Jori. Themi për tu habitur pasi brenda shtëpisë së famshme marrëdhënia e tyre nuk ishte për tu duartrokitur.

Ama duket se miqtë e vërtetë nuk gjenden ay brenda dhe këtë na e tregon edhe Kristi me Jorin me daljet e tyre të herë pas hershme. Ka qenë modelja e cila ka treguar se mbrëmjn e djeshme ka darkuar me Kristin.