Çfarë pritet të ndodhë? Babai i Bianca-s fton Kanye-n në shtëpinë e tij

Babai i Bianca Censorit ka kërkuar që ajo dhe Kanye West të fluturojnë për në Australi për të adresuar shqetësimet për veshjet e Bianca-s pasi nëna e saj shprehu frikën për sjelljen e çuditshme të reperit gjatë udhëtimit të saj në LA.

Kanye West është thirrur për të kaluar kohë me babain e gruas së tij Bianca Censori në Australi, sipas burimeve, të cilat pretendojnë se arkitektja është ‘ngurruese’ të përballet me zemërimin e babait të saj për veshjet e saj pothuajse të zhveshura dhe marrëdhënien e diskutueshme me reperin.

DailyMail.com raportoi më parë se babai i Bianca-s, Leo, donte të përballej me kohë me dhëndrin e tij.

“Kanye është ftuar të shkojë në Australi dhe Bianca heziton ta lejojë që kjo të ndodhë sepse ajo e di se si do të reagojë babai i saj”, tha një burim ekskluzivisht për DailyMail.com.

“Babai i saj ende planifikon të ulet me Kanye dhe Leo nuk do të frikësohet nga fuqia apo kontrolli i Kanye.

Kërkesa vjen pasi nëna e Biankës, Alexandra, fluturoi në SHBA me qëllimin për të ‘shpëtuar’ vajzën e saj, por me sa duket nuk arriti të shkonte tek çifti.

“Babai i Bianca-s nuk ishte domosdoshmërisht i kënaqur me vizitën e gruas së tij për të parë vajzën e tyre, sepse ai ndjen se ajo i mundësoi Bianca-s të vazhdonte të bënte atë që po bën,” vazhdoi burimi i brendshëm.

“Po, Bianca vishej në mënyrë provokuese edhe ndërsa nëna e saj ishte atje, por nuk ishte asgjë në krahasim me disa nga veshjet që ajo ka veshur para vizitës së saj”.

Që kur nëna e saj u largua, Bianca ka bërë bujë me zgjedhjet e saj të modës që vezullojnë.