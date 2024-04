Buçi i kërkon falje Erikës, ja çfarë veprimi bëri Klaudia

‘Për’puthen’ është një prej formateve që ndiqet nga shumica e të rinjëve dhe është një reality show i dashurisë.

Kohëve të fundit, Endri (i njohur si Buçi), Erika dhe Klaudia kanë qenë në qendër të vëmendjes për trekëndëshin e krijuar.

Teksa fillimisht Buçi bëri takime me Erikën pak ditë më vonë ai u shfaq në një takim me skena ‘hot’ së bashku me Klaudian.

Erika nuk e priti mirë këtë gjë e cila u ngrit dhe ‘i dhuroi’ një shuplakë Buçit.

E megjithatë, Buçi në puntatën e sotme ka vendosur t’i kërkojë falje Erikës për puthjenme Klaudian, por ka qenë kjo e fundit e cila është çuar në këmbë dhe ka shkuar të ndajë Erikën dhe Buçin duke mos e lejuar këtë të fundit t’i kërkojë ndjesë konkurrentes.