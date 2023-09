“Beli na ka zënë ndryshk”, Samiri Korreshi konfirmon pjesëmarrjen në “Dancing With The Stars”

Deputeti Saimir Korreshi do të jetë pjesë e spektaklit më të dashur të kërcimit në Shqipëri, “Dancing with the Stars”. Gjatë një interviste për emisionin “Shqipëria Live” ai konfirmoi mes batutash se do të jetë pjesë e këtij formati.

Korreshi: Duhet të bëjmë edhe diçka ndryshe.

Me belin si je?

Korreshi: Është trashur çik por duhet me provu. Nëse ka një dasmë e marr vallen i pari dhe kjo më shtyu, në dasmën time i bëra një surprizë nuses u vesha me veshje tradicionale të Lushnjës dhe Myzeqesë, beli ka zënë ndryshk, nuk na përgjigjet trupi.

Po balerinë kë do të kesh?

Korreshi: Balerina është zgjedhur, por do e le efekt surprizë.