Arilena Ara apo Cindy Marina? Moderimi me dy vajzat, kë veçon më tepër Florjan Binaj

Pas largimit të Arilena Arës nga emisioni “Piranjat”, këtë emision Florjan Binaj po bashkëmoderon me modelen Sindi Marina.

Dyshja shkon mirë në ekran dhe duket se kjo marrëdhënie reflekton njësoj edhe në realitet. Ata kanë gjetur gjuhën e përbashkët, mirëpo Binaj s’mund të mos “ngacmohej” për vlerësimin e tij për dy vajzat.

Në “Natën me Aulonën”, ai tregoi se dy vajzat në fakt janë karaktere totalisht të ndryshme nga njëra-tjetra.

“Arilena është shumë energjike, Me Cindyn po ndihem shumë mirë. Nga java e parë në javën e dytë… Cindy është shumë më e qeshur. Ka aq shumë pozitivitet, saqë edhe kur thotë një lajm të keq, ti prap ndihesh mirë. Janë dy tipe komplet të ndryshme. Besoj se po t’i lëmë të njëjtën kohë që ka pasur Arilena edhe Cindyt, do arrijmë të bëjmë një përfundim që të themi kush shkonte më shumë. Gjithsesi, unë besoj se jam tip shumë elastik dhe bëhem goxha komod që të ndihet mirë partneri/partnerja. Takimi i parë me Arilenën ishtë një dramë. Por, rrugës kuptuam se sado që jemi tipa dinamikë, jemi dinamika të ndryshme. Dhe dinamikat e ndryshme tërhieqn. Dhe patëm kimi. Cindy është e sigurt se do na zbusë të gjithëve aty.”

Gjatë intevistës, Flori rrëfeu gjithashtu edhe largimin nga “Portokalli”, kur kuptoi se ata s’dëshironin ta mbanin më.