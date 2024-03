Agravon debati mes Ilnisës dhe Eglës: “Je sjellë si copë m*** “!

Një ngjarje e pazakontë ndodhi mbrëmjen e djeshme në shtëpinë e ‘BBV3’. Teksa banoret e kanë akuzuar Meritonin që nuk është burrë, ai hoqi rripin e pantallonave përballë tyre për të treguar ‘burrërinë’.

Ky gjest nuk është pritur mirë prej shumë banorëve, e ndërsa debatet brenda shtpisë nuk patën fund.

E njëjta gjë ka ndodhur dhe ditën e sotme, ku Ilnisa është përballur me disa prej banorëve ku këta të fundit e kanë pyetur se çfarë mendimi ka ajo lidhur me gjestin e bërë mbrëmjen e djeshme pasi Ilnisa nuk pati asnjë reagim për këtë gjë.

Por mes saj dhe Eglës ka nisur një debat tepër i ashpër ku Egla i ka thënë:

‘A je në marrëdhënie me atë çunin ti mi? Se të shoh që fle me atë. Je në marrëdhënie me atë apo jo mu përgjigj?’ , e teksa Ilnisa e pohoi Egla tha: ‘ Atëherë je sjell si një copë m***!’