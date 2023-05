A i bleu ndjekësit në instagram? Olta Gixhari sqaron si qendron e vërteta

Aktorja Olta Gixhari ka herdhur poshtëzërat se ajo i ka blerë followers-at në instagram. Në reagimin e saj Olta thekson se të gjitha lajmet rreth kësaj çështjeje janë fake.

Ajo ka ftuar të gjithë dyshuesit që të ndjekin videon e saj në instagram për të kuptuar se ccdo gjë që ëhstë thënë deri më sot nuk qendron.

“Kam lexuar disa lajme që unë kam blerë followers në rrjetin tim social Instagram ,dhe kjo nuk është aspak e vërtete ndaj sot unë këtu bashkë me ju do të futem tek të dhënat e telefonit tim dhe ju do të keni mundësi të shikoni se çfarë ndodhë në instagramin tim”-sqaron Olta në video.