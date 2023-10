Sonte po mbahet nata e katërt e “Dancing With The Stars”. Edhe në këtë natë Olta Gixhari shkëlqeu me veshjen e saj, mirëpo është përballur me një incident.

Aktorja mban veshur një fustan të gjatë ngjyrë bezhë dhe në një moment iu hap zinxhiri mbrapa.

Olta i kërkoi ndihmë Ilirit ta ndihmonte ta mbyllte, por ai refuzoi duke i thënë se ka djem të tjerë plot.