Zajkova: Ndryshimet në Kodin Penal shpëtuan zyrtarë, ndërsa tani kërkohet pritja e Brukselit deri në parashkrimin e çështjeve

Zajkova: Ndryshimet në Kodin Penal shpëtuan zyrtarë, ndërsa tani kërkohet pritja e Brukselit deri në parashkrimin e çështjeve

Partia Liberale Demokratike (PLD) i kërkon Qeverisë të heqë dorë nga ajo që e cilëson si “teatër të lirë PR” dhe t’u japë qytetarëve përgjigje për pyetjen kryesore: cilët zyrtarë u mbrojtën nga ndryshimet në Kodin Penal dhe kujt i shërbeu zvarritja që çështjet e korrupsionit të nivelit të lartë të arrinin parashkrimin.

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Sipas PLD-së, në shtator të vitit 2023 u ulën gjobat dhe, paralelisht, u shkurtua edhe afati i parashkrimit. Si pasojë, një sërë rastesh që lidhen me shpërdorimin e detyrës përfunduan pa një vendim gjykate.

Kryetarja e PLD-së, Zajkova, deklaroi se në janar kishte paralajmëruar se këto ligje do t’u mundësonin zyrtarëve një tjetër amnisti përmes parashkrimit, por amendamenti i propozuar nga partia e saj u rrëzua. “Sot ata flasin sërish për reforma dhe dërgojnë tekste në Bruksel, ndonëse Direktiva e re e BE-së 2026/1021 kërkon qartë afate më të gjata për ndjekjen penale të korrupsionit. Standardet evropiane nuk janë pengesë, por kërkojnë drejtësi efikase. Le të bëjmë një bast: a do ta prekin në tekstin e ri parashkrimin për korrupsionin e nivelit të lartë, apo do të lënë përsëri boshllëqe? Nëse jeni të sinqertë, pranoni propozimet tona dhe rivendosni menjëherë dënimet e rrepta! Vota ime për këtë do të jetë në Kuvend nesër”, u shpreh ajo.

PLD-ja vlerëson se, ndërsa Qeveria mbështetet te afatet e reja, njoftimet dhe procedurat diplomatike, situata reale tregon se vonimi i qëllimshëm i drejtësisë deri në parashkrimin e çështjeve nënkupton për qytetarët vetëm një gjë: pandëshkueshmëri sistemike.


Shtuar 20.10.2026 10:22

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