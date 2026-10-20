Barcelona ndryshon fanellën para përballjes së Championsit me PSG-në

Barcelona do të luajë sonte, të martën, ndaj Paris Saint-Germainit në stadiumin “Parc des Princes”, në ndeshjen e Ligës së Kampionëve. Megjithatë, ekipi i drejtuar nga Hansi Flick do të paraqitet me një fanellë ndryshe nga ato të planifikuara për këtë sezon.
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Me kërkesë të UEFA-s dhe transmetuesit të takimit, katalunasit do të përdorin fanellën portokalli të sezonit të kaluar. Ky vendim synon të shmangë çdo problem të mundshëm me dallueshmërinë e lojtarëve gjatë përballjes me kampionin francez.
Gazeta spanjolle Mundo Deportivo raportoi se zgjedhja u bë pasi të tria fanellat e Barcelonës për sezonin aktual u konsideruan të papërshtatshme për shkak të rrezikut të konfuzionit vizual.
Uniforma e parë, e cila ka ngjyrat blu dhe të kuqe të errët, nuk u përzgjodh. Të njëjtin vlerësim morën edhe dy fanellat alternative të skuadrës katalanase.
Fanella e dytë, me ngjyrat e zeza dhe vjollcë, u pa si problematike për shkak të ngjashmërisë me ngjyrat e PSG-së. Edhe fanella e tretë, ku mbizotëron ngjyra blu, mund ta vështirësonte dallimin e futbollistëve nga ana e shikuesve në ekran.
Për rrjedhojë, Barcelona do të rikthejë fanellën portokalli, të cilën e kishte veshur edhe në një ndeshje miqësore parasezonale kundër Baselit.
Atëherë, kjo fanellë i kishte sjellë fat skuadrës, pasi Barcelona triumfoi 5-2 ndaj Baselit në stadiumin “St. Jakob-Park”.