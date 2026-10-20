Dogana ndalon bizhuteri ari në Bogorodicë, procedohet penalisht një banor i Tetovës

Në pikën kufitare të Bogorodicës, doganierët sekuestruan stoli ari me vlerë katër milionë denarë, të cilat një banor i Tetovës, pronar i një argjendarie, dyshohet se tentoi t’i fshihte në një jastëk për qafën dhe t’i fuste kontrabandë në vend. Lajmi u bë i ditur nga Doganat e Maqedonisë.
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Për veprën penale të kontrabandës, e dënueshme sipas Kodit Penal, ndaj të dyshuarit është ngritur kallëzim penal.
Rasti u zbulua gjatë kontrollit të një autobusi që qarkullonte në linjën Stamboll-Gostivar. Pasagjerët u pyetën nëse kishin mallra për të deklaruar, por asnjëri nuk raportoi ndonjë gjë, ndaj autoritetet kryen kontroll më të imtësishëm.
Gjatë kontrollit, në jastëkun e qafës që mbante i dyshuari u gjetën 77 stoli ari, me peshë të përgjithshme 612 gramë.
Provat e mbledhura gjatë procedurës parahetimore nga Departamenti i Hetimit tregojnë se personi i kishte blerë stolitë në një argjendari në Stamboll. Sipas dyshimeve, ai synonte t’i sillte ilegalisht në vend dhe t’i shiste në argjendarinë e tij./Telegrafi/