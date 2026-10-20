Dogana ndalon bizhuteri ari në Bogorodicë, procedohet penalisht një banor i Tetovës

Dogana ndalon bizhuteri ari në Bogorodicë, procedohet penalisht një banor i Tetovës

Në pikën kufitare të Bogorodicës, doganierët sekuestruan stoli ari me vlerë katër milionë denarë, të cilat një banor i Tetovës, pronar i një argjendarie, dyshohet se tentoi t’i fshihte në një jastëk për qafën dhe t’i fuste kontrabandë në vend. Lajmi u bë i ditur nga Doganat e Maqedonisë.

Të lidhura

None found

Për veprën penale të kontrabandës, e dënueshme sipas Kodit Penal, ndaj të dyshuarit është ngritur kallëzim penal.

Rasti u zbulua gjatë kontrollit të një autobusi që qarkullonte në linjën Stamboll-Gostivar. Pasagjerët u pyetën nëse kishin mallra për të deklaruar, por asnjëri nuk raportoi ndonjë gjë, ndaj autoritetet kryen kontroll më të imtësishëm.

Gjatë kontrollit, në jastëkun e qafës që mbante i dyshuari u gjetën 77 stoli ari, me peshë të përgjithshme 612 gramë.

Provat e mbledhura gjatë procedurës parahetimore nga Departamenti i Hetimit tregojnë se personi i kishte blerë stolitë në një argjendari në Stamboll. Sipas dyshimeve, ai synonte t’i sillte ilegalisht në vend dhe t’i shiste në argjendarinë e tij./Telegrafi/


Shtuar 20.10.2026 10:22

Tags:
MSH: 100 ambulanca të reja janë vënë në dispozicion, me kushte më të mira për trajtimin e pacientëve gjatë transportit

MSH: 100 ambulanca të reja janë vënë në dispozicion, me kushte më të mira për trajtimin e pacientëve gjatë transportit
LSM: Kostoja e shportës minimale sindikale në tetor shkon në 70.358 denarë

LSM: Kostoja e shportës minimale sindikale në tetor shkon në 70.358 denarë
Mickoski: Gjuha maqedonase mbetet zyrtare në sistemin gjyqësor

Mickoski: Gjuha maqedonase mbetet zyrtare në sistemin gjyqësor
BDI: Për ministrin Shasivari, vetëm maqedonishtja mbetet gjuhë juridike

BDI: Për ministrin Shasivari, vetëm maqedonishtja mbetet gjuhë juridike
Ministria në RMV nxjerr nga përdorimi 33 tekste fillore dhe hap garë për botime të reja nga viti 2027/28

Ministria në RMV nxjerr nga përdorimi 33 tekste fillore dhe hap garë për botime të reja nga viti 2027/28
Prokurorët në Maqedoni i kërkojnë Gjykatës Kushtetuese vendim të shpejtë për koeficientët e pagave

Prokurorët në Maqedoni i kërkojnë Gjykatës Kushtetuese vendim të shpejtë për koeficientët e pagave
Ariu vërehet në parkingun e shkollës “Faik Konica” në Debresh, bëhet thirrje për kujdes

Ariu vërehet në parkingun e shkollës “Faik Konica” në Debresh, bëhet thirrje për kujdes
Shasivari: Kuvendi t’i japë mundësi Ligjit për përfaqësim, zbatimin e marrim përsipër ne

Shasivari: Kuvendi t’i japë mundësi Ligjit për përfaqësim, zbatimin e marrim përsipër ne