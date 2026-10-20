Prokurorët në Maqedoni i kërkojnë Gjykatës Kushtetuese vendim të shpejtë për koeficientët e pagave

Këshilli i Prokurorëve Publikë, Prokuroria Publike dhe Shoqata e Prokurorëve Publikë i kanë bërë thirrje Gjykatës Kushtetuese të shqyrtojë me urgjencë ndryshimet ligjore që, për herë të tretë, kanë ulur koeficientët mbi të cilët përllogariten pagat e prokurorëve.
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Sipas reagimit të përbashkët, Gjykata Kushtetuese nuk ka ndërmarrë veprime lidhur me nismat për vlerësimin e kushtetutshmërisë së këtyre ndryshimeve prej më shumë se tetë muajsh. Kjo ndodh edhe pse më herët vetë gjykata ka shprehur dyshime se reduktimi i koeficientëve cenon pavarësinë e prokurorisë, e garantuar nga Kushtetuta.
“Mosveprimi i Gjykatës Kushtetuese jo vetëm që vë në pikëpyetje pavarësinë e Prokurorisë Publike dhe parimet e sundimit të ligjit, por gjithashtu krijon një pabarazi serioze midis funksioneve gjyqësore dhe prokuroriale publike, gjë që është në kundërshtim me standardet evropiane dhe ndërkombëtare”, thuhet në reagim.
Tre institucionet dhe organizatat paralajmërojnë se zvarritja e mëtejshme e vendimmarrjes nuk mund të justifikohet dhe rrezikon të vështirësojë funksionimin e institucionit.
Prokurorët theksojnë se pagat e prokurorëve publikë në Maqedoni vazhdojnë të jenë më të ulëtat në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Situatën, sipas tyre, e rëndojnë edhe mungesa e punonjësve, fondet e kufizuara buxhetore dhe kushtet e papërshtatshme të punës.