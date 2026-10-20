UEFA kërkon nga FIFA përgjigje për 42 çështje që lidhen me mandatin e Infantinos deri më 2 nëntor

UEFA kërkon nga FIFA përgjigje për 42 çështje që lidhen me mandatin e Infantinos deri më 2 nëntor

UEFA i ka drejtuar FIFA-s një kërkesë zyrtare për sqarime mbi mandatin e Gianni Infantinos, duke përfshirë edhe çështjet që lidhen me projektin FIFA Forëard Enterprise (FFE) dhe Çmimin e Paqes të FIFA-s. Përgjigjet kërkohen deri më 2 nëntor.

Sipas Sky Sports dhe disa mediave të tjera britanike, Sekretari i Përgjithshëm i UEFA-s, Theodore Theodoridis, i ka dërguar një letër homologut të tij në FIFA, Mattias Grafström. Në të, ai kërkon përgjigje të shpejta për 42 pyetje që prekin 12 fusha.

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“Këto pyetje kërkojnë përgjigje tani. Ato nuk mund të shtyhen deri në mbledhjen e ardhshme të Këshillit të FIFA-s, ndërsa reformat e ardhshme të qeverisjes nuk mund të zëvendësojnë shqyrtimin e vendimeve të marra tashmë dhe llogaridhënien për to”, shkroi Theodoridis.

UEFA ka qenë në krye të kërkesave për dorëheqjen e Infantinos që prej momentit kur ai prezantoi projektin tashmë të braktisur FFE. Nisma parashikonte krijimin e një kompanie që do të administronte interesat komerciale të kompeticioneve të FIFA-s, përfshirë Kupën e Botës, si dhe shitjen e një pjese të aksioneve të pakicës te investitorët privatë.

Ndërkohë, Infantino pritet të kandidojë për një mandat të ri në mars të vitit 2027, ndërsa afati për dorëzimin e kandidaturave përfundon më 18 nëntor.


Shtuar 20.10.2026 12:15

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