Përfshihet nga flakët një Range Rover në zonën e Qendrës në Shkup

Një automjet tip Range Rover është përfshirë nga zjarri herët në mëngjesin e sotëm në Shkup, rreth orës 4.

Të lidhura

None found

Sipas MPB-së, më 28.06.2026 në orën 04:05, në SVR Shkup është raportuar se në zonën e Qendrës është djegur një veturë pasagjerësh Range Rover me targa të Shkupit, në pronësi të S.B. (54) nga Shkupi.

Nga autoritetet bëhet e ditur se zjarri është lokalizuar dhe shuar nga Brigada e Zjarrfikësve të Shkupit.

MPB njofton se nuk ka persona të lënduar, ndërsa është kryer inspektim dhe po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.


Shtuar 28.06.2026 18:54

Tags: , ,
Porsche Community mblodhi në Shkup adhuruesit e markës në një fundjavë të veçantë

Porsche Community mblodhi në Shkup adhuruesit e markës në një fundjavë të veçantë
Arrestohet në Vizbeg 29-vjeçari nga Shkupi, ishte në kërkim për vuajtjen e dënimit prej shtatë vjet e një muaj

Arrestohet në Vizbeg 29-vjeçari nga Shkupi, ishte në kërkim për vuajtjen e dënimit prej shtatë vjet e një muaj
Gjendet pranë kufirit me Greqinë një granatë e pashpërthyer me rrezik të lartë

Gjendet pranë kufirit me Greqinë një granatë e pashpërthyer me rrezik të lartë
VLEN: Vetëm pasi Ali Ahmeti përfundoi në opozitë, Zajazi mësoi arsyen pse mbeti pa kanalizim

VLEN: Vetëm pasi Ali Ahmeti përfundoi në opozitë, Zajazi mësoi arsyen pse mbeti pa kanalizim
Sot pritet të publikohen emrat e ministrave të rinj në kuadër të rikonstruimit të Qeverisë së RMV-së

Sot pritet të publikohen emrat e ministrave të rinj në kuadër të rikonstruimit të Qeverisë së RMV-së
Nga nesër nis kufizimi veror për qarkullimin e mjeteve të rënda në rrugët e Maqedonisë së Veriut

Nga nesër nis kufizimi veror për qarkullimin e mjeteve të rënda në rrugët e Maqedonisë së Veriut
LSDM: Mickoski po u beson tashmë pavërtetësive që i ka thënë vetë

LSDM: Mickoski po u beson tashmë pavërtetësive që i ka thënë vetë
Mexhiti: VLEN ka çuar përpara edhe mbi 300 projekte që nuk ishin pjesë e premtimeve elektorale

Mexhiti: VLEN ka çuar përpara edhe mbi 300 projekte që nuk ishin pjesë e premtimeve elektorale
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetnakitbahisJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetbetcio