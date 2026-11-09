Nga sot aplikohen formularët e rinj të pagesave në Maqedoninë e Veriut: IBAN-i me 19 karaktere bëhet i detyrueshëm

Zbatimi i standardit ndërkombëtar ISO 20022 sjell ndryshime në sistemin e pagesave në Maqedoninë e Veriut. Formularët PP 30 dhe PP 50 zëvendësohen, ndërsa për qytetarët dhe bizneset kërkohet plotësimi i urdhërpagesave me IBAN-in e plotë 19-karakterësh, kode të reja katërshkronjëshe dhe rregulla më të strukturuara për e-banking dhe mobile banking. Ndryshimet nuk prekin valutën apo pronësinë e llogarive bankare.
Në pagesat e përditshme, risia kryesore është se llogaria në denarë duhet shënuar në formatin IBAN. Ajo që më parë paraqitej me 15 shifra, tani duhet të plotësohet e plotë, me prefiksin MK07, në gjithsej 19 karaktere.
Të lidhura
None found
Llogaria e klientit mbetet e njëjtë, por i shtohen kodi ndërkombëtar i shtetit dhe dy shifra kontrolluese. Këto të fundit verifikojnë të dhënat në sistemet elektronike: nëse gjatë plotësimit bëhet qoftë edhe një gabim në një shifër, sistemi ose aplikacioni e ndalon pagesën para se fondet të dërgohen në llogari të pasaktë.
Klasifikimi i pagesave ndryshon gjithashtu. Kodet e mëparshme numerike, përfshirë 100 për blerje, 200 për shërbime, 310 për paga dhe serinë 500 për detyrimet buxhetore, zëvendësohen nga kode ISO me katër karaktere.
Kodi SALA do të shënojë pagesat e pagave; UTIL do të përdoret për fatura komunale si energjia elektrike, uji dhe interneti; ndërsa TAXS do të identifikojë tatimet dhe taksat administrative. Për mallrat përdoret GDDS, për shërbimet SCVE, për qiratë RENT dhe për sigurimet INSU.
Përdoruesit e shërbimeve mobile dhe e-banking zakonisht nuk do të kenë nevojë t’i mbajnë mend kodet. Bankat po i përfshijnë në menytë përkatëse në gjuhën maqedonase, ku shpjegohet lloji i secilës pagesë.
Të dhënat e përfituesve të ruajtur në aplikacionet bankare janë përshtatur automatikisht në formatin IBAN. Sidoqoftë, për disa shabllone të vjetra të pagesave të përsëritura mujore mund të ketë ndryshime.
Nëse një kod i vjetër treshifror nuk ka barasvlerës të drejtpërdrejtë në sistemin e ri, aplikacioni do t’i kërkojë përdoruesit, gjatë pagesës së parë, të zgjedhë kodin e ri nga menyja dhe ta ruajë përsëri urdhërpagesën.
Rregullat për plotësimin e numrit të referencës dhe modelit të pagesës janë bërë më të rrepta. Standardizimi synon të parandalojë faturat e paplotësuara nga ndërmarrjet publike komunale dhe operatorët e telekomunikacionit.
Për personat që i kryejnë pagesat në sportelet e bankave ose të postës, ndryshimi shoqërohet edhe me formularë të rinj.
KTD, ose Transferi kreditor në denarë, merr vendin e formularit PP 30 për pagesat mes qytetarëve dhe kompanive. Ndërsa KTB, Transferi kreditor për shfrytëzuesit buxhetorë, zëvendëson PP 50 për tatime, gjoba dhe taksa shtetërore.
Formulari VG për depozitimin e parave të gatshme zëvendëson PP 10, kurse PG për tërheqjen e parave të gatshme zëvendëson PP 40.
Kompanitë do të përdorin formularin ZKT, Transferi kreditor i përmbledhur, në vend të PP 53 për pagesën e pagave në grup.
Përshtatja teknike e sistemit vendor të pagesave po përgatit sektorin bankar për anëtarësimin e vendit në SEPA. Ky sistem pritet të mundësojë transferta ndërkufitare më të shpejta dhe më të lira me vendet evropiane.