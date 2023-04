Kovaçevski: Krizën energjetike e shndërruam në mundësi, e rritëm prodhimin vendas të energjisë elektrike

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski në “REK Bitola”, së bashku me ministrin e Ekonomisë Kreshnik Bekteshi, me drejtorin e përgjithshëm të EMV-së Vasko Stefanov, udhëheqësinë e REK-ut, menaxherët, të punësuarit në kapacitetet energjetike, në prani të mediave shënuan përfundimin e sezonit të ngrohjes për këtë vit.

Në këtë aktivitet u ndanë mirënjohjeje për të punësuarit që punuan në kushtet e krizës më të madhe globale energjetike, të cilën bota e kujton që pas Luftës së Dytë Botërore.

“Sezoni i ngrohjes ka filluar më 15 tetor të vitit 2022, ju e mbani mend që në fillim të tij kishim një këshill sigurie në shtet, ku paraqitëm planin që na orientoi gjatë gjithë këtij sezoni ngrohjeje. Më pas më kujtohet ajo që thashë, se kemi shumë qartë përpara aktivitetet dhe burimet e personelit dhe kontaktet me vendet fqinje, për të siguruar furnizim të pandërprerë me energji elektrike. Pastaj thashë se ka rreziqe që nëse materializohen atëherë si shumë vende të tjera do të kemi probleme. Por pikërisht për shkak të ekspertizës, përpjekjes së të gjithë punonjësve të EMV Maqedoni, kemi pasur furnizim të pandërprerë me ngrohje dhe rrymë gjatë gjithë sezonit dimëror. Në kushtet e krizës më të madhe energjetike në botë, kur disa vende zgjatën fillimin e sezonit të ngrohjes, qytetarët tanë patën një furnizim të qëndrueshëm dhe të qëndrueshëm me energji elektrike dhe ngrohje qendrore që nisi pikërisht në kohë dhe gjatë gjithë sezonit të ngrohjes”.

“Këtë dimër, i cili ishte jashtëzakonisht kompleks dhe me shpresën se zhvillimet gjeopolitike do të arrijnë kulmet përmes kushteve energjetike – kishim vetëm një synim – dhe ai ishte mbrojtja e qytetarëve dhe ruajtja e likuiditetit të kompanive si në sektorin e energjisë elektrike ashtu edhe në të gjitha fushat e tjera. industrisë dhe shërbimeve. Ne ishim në gjendje të mbronim qytetarët, falë përpjekjeve të bëra nga ju punonjësit e EMV-së dhe të gjitha filialeve”.

“Rritëm prodhimin vendas dhe EMV-së, në vend të 60% të prodhimit të parashikuar me ligj, siguroi energji elektrike në tërësi, pra 100% për amvisëritë dhe konsumatorët e vegjël. Paralelisht morëm ngrohjen me energji termike në kryeqytetin e Shkupit dhe siguruam furnizim të pandërprerë me energji elektrike atje. Këto ishin hapat e para operacionale strategjike që u ndërmorën që nga Plani për përballimin me krizën energjetike”, deklaroi mes tjerash Kovaçevski.

Ai gjithashtu tha se është krenar që “krizën e kanë shndërruar në mundësi”./shenja