Ziadin Sela sfidon Mickoskin: Le ta vërtetojë me dokument përkatësinë maqedonase

Kryetari i Lidhjes Shqiptare, Ziadin Sela, i kërkoi publikisht kryeministrit Hristijan Mickoski të paraqesë një dokument zyrtar që dëshmon përkatësinë e tij etnike. Kërkesa u bë sonte gjatë emisionit “Debat në SHENJA”.
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“Le të ma dëshmojë sot Hristijan Mickoski, përmes një dokumenti të lëshuar nga institucionet shtetërore, nëse është maqedonas apo jo. Mund të drejtohet te Jeton Shasivari për ta marrë këtë dokument. Një përkatësi e tillë nuk figuron në certifikatën e lindjes”, tha Sela.
Ai shtoi se Gjykata Kushtetuese e ka shfuqizuar këtë mundësi, ndërsa Kushtetuta parashikon që shteti ta përcaktojë identitetin kombëtar. “Unë kërkoj nga ky shtet, i cili ma garanton identitetin kombëtar, të më pajisë me një dokument që dëshmon përkatësinë time etnike”, deklaroi Sela. /SHENJA/