Çmimet e produkteve ushqimore mbeten të pandryshuara deri më 31 janar

Sot, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka miratuar propozimin të Ministrisë së Ekonomisë për kufizimi i çmimeve produkteve të vazhdojë deri më 31 janar, duke ofruar një mbrojtje shtesë për xhepin e konsumatorëve gjatë kësaj periudhe festive.

Ndër produktet që përfshihen në këtë rregullim janë orizi i bardhë, mielli i grurit, buka e bardhë dhe gjysmë e bardhë, biskotat e caktuara, vafelat, makarona, mish dhe produkte mishi, kos dhe produkte qumështi, si dhe vezë të freskëta pule.

Gjithashtu, Qeveria miratoi ndryshime në çmimet e ujit mineral të gazuar dhe të gazuar, pijeve të gazuara dhe të gazuara dhe birrës në tregtinë me shumicë dhe pakicë, duke i mbajtur të deri më 31 janar për të përmirësuar përfitimin e konsumatorëve gjatë festave.

Në seancën e sotme, Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Strategjinë Zhvillimore Sektoriale për Drejtësi (2024-2028) me një Plan Veprimi të përcaktuar. Kjo strategji ka për qëllim të përcaktojë, planifikojë dhe zbatohet politikat për zhvillimin e sistemit gjyqësor në Maqedoni të Veriut.

Strategjia fokusohet në pesë fusha kryesore: gjyqësorin dhe prokurorinë publike, kapacitetet e institucioneve të sistemit të drejtësisë, profesionet individuale dhe shërbimet publike, Gjykatën Kushtetuese dhe fusha specifike ligjore. Qeveria shprehu bindjen se kjo strategji do të ndihmojë në përmirësimin e efikasitetit dhe funksionimit të drejtësisë.

Në një tjetër zhvillim, Qeveria përcaktoi tekstin e Propozimit – Strategjinë kombëtare për zhvillimin e kulturës me Plan të veprimit për periudhën 2023-2027. Kjo strategji përcakton qëllimet dhe prioritetet për zhvillimin e kulturës në Maqedoninë e Veriut, duke pasqyruar një angazhim për hapjen dhe përfshirjen aktive në kulturën rajonale, evropiane dhe botërore. Ministria e Kulturës beson se ky dokument do të jetojë deri në vitin 2027 dhe do të ndihmojë në rritjen e përfshirjes dhe njohjes së kulturës së Maqedonisë së Veriut në skenën ndërkombëtare. /Telegrafi/