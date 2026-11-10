Bytyqi: Rritja e çmimeve kaloi 22%, qeveria paraqiti tri struktura buxhetore brenda nëntë muajve

Në seancën e sotme parlamentare, deputeti i LSDM-së Fatmir Bytyqi e cilësoi ribalancimin e dytë të buxhetit për vitin 2026 si tregues të planifikimit të dobët dhe të paaftësisë së qeverisë për të administruar financat publike.
Sipas tij, brenda vetëm nëntë muajve, e njëjta qeveri ka paraqitur tri struktura të ndryshme buxhetore. Ndërkohë, qytetarët po përballen me rritje të borxhit publik, çmime më të larta dhe përkeqësim të standardit të jetesës.
Të lidhura
None found
Bytyqi tha se borxhi publik për frymë është rritur ndjeshëm: “Në korrik 2024, secili qytetar i vendit kishte borxh 4,674 euro. Po e përsëris: çdo qytetar, përfshirë edhe një fëmijë të lindur në korrik, kishte borxh 4,674 euro. Sot, çdo fëmijë dhe çdo qytetar ka borxh 6,000 euro. Në më pak se dy vjet e gjysmë, ju e keni shtuar borxhin publik për frymë me 1,400 euro”.
Ai vuri në dukje se këto të dhëna nuk përfshijnë të gjitha detyrimet e papaguara dhe as vonesat në rimbursimin e TVSH-së. Sipas Bytyqit, edhe Komisioni Evropian ka ngritur këtë çështje dhe ka evidentuar probleme sistemike me pagesat.
Deputeti deklaroi se gjatë qeverisjes së OBRM-PDUKM-së, çmimet me pakicë janë rritur mbi 22 për qind, ndërsa inflacioni po vazhdon të gërryejë standardin e jetesës.
“Çmimet me pakicë i rritët me më shumë se 22 për qind dhe nuk arritët ta ndalni inflacionin nga një muaj në tjetrin. U përpoqët ta paraqisnit në mënyrë manipuluese, si një nxënës shkolle, duke krahasuar muajt dhe duke thënë se në shtator inflacioni ishte 0.2 për qind kundrejt gushtit. Por inflacioni mujor në shtator është 3.3 për qind. Çfarëdo që të bëni, inflacioni është 3.6 për qind”, u shpreh Bytyqi.
Ai ngriti gjithashtu shqetësimin për mundësinë e një krize të re energjetike dhe pyeti se si do të reagonte qeveria ndaj goditjeve më të rënda në sektorin e energjisë, kur edhe ndërprerjet e vogla në tregun e naftës kanë sjellë pasoja të tilla.
“Këto rezultate i patët pas disa përplasjeve për naftën. Mendoni çfarë mund të ndodhë në rast të problemeve dhe goditjeve më të mëdha me energjinë elektrike. Siç thoni dhe dini: Zoti na ndihmoftë”, paralajmëroi ai.
Duke komentuar parashikimet buxhetore, Bytyqi përsëriti se qeveria ka hartuar tri struktura të ndryshme buxhetore në harkun e nëntë muajve, çka, sipas tij, dëshmon paqëndrueshmërinë në planifikimin e financave publike.